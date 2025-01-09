Разведчики эффектно уничтожили пушечную позицию россиян на Запорожском фронте (видео)

Украинские разведчики ударили по пушечной позиции россиян в Запорожской области. Защитники применили дроны для ликвидации цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами. Также разведчики применили три FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа спецподразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР Минобороны. Воины обнаружили и уничтожили российскую пушечную позицию в Запорожской области.

Другие спецоперации ГУР

С начала полномасштабной войны бойцы ГУР Минобороны осуществили десятки операций, атакуя российские оборонные заводы, НПЗ, нефтебазы, корабли и другие цели.

Так, на днях ГУР в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесло удар по нефтебазе "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области. Она обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", там базируется стратегическая авиация РФ.

По данным СМИ, в 2024 году Украина нанесла по меньшей мере 81 удар по российским НПЗ и нефтебазам.

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