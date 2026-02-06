В 2025 году банковская система России потеряла ключевые признаки устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора. Таким образом, банковский кризис уже наступил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.

По данным разведчиков, в прошлом году чистая прибыль банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долларов, тогда как рентабельность капитала упала до 18%.

"Ухудшение финансовых результатов произошло на фоне резкого роста отчислений в резервы и удорожания привлечения ресурсов, вызванных жесткой монетарной политикой. Эти показатели свидетельствуют не о циклическом замедлении, а о начале более глубокой дисфункции сектора", - говорится в сообщении.

В то же время ухудшается качество кредитного портфеля. В частности, доля проблемных займов достигла 11%, а по необеспеченным кредитам - 12%. Такой уровень дефолтов противоречит официальным заверениям о стабильности и свидетельствует о системном характере проблем, которые уже невозможно объяснить отдельными сегментами или временными шоками.

Более того, начало системного банковского кризиса фактических признали даже аналитики приближенного к Кремлю Центра Макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Они пришли к выводам, что нынешняя мнимая стабильность держится не на фундаментальном оздоровлении, а на доминировании государственных банков, массовых реструктуризациях проблемных активов и регуляторных послаблениях. Такая конструкция в свою очередь лишь откладывает кризис, одновременно повышая риски стремительного и масштабного оттока депозитов в случае обострения ситуации.

Резюмируя в разведке объяснили, что заявленная устойчивость банковской системы РФ имеет искусственный характер. В частности, Центральный банк рф фактически перешел к режиму ручного управления рисками, позволяя маскировать токсичные кредиты через формальные реструктуризации.

"В этих условиях официальные данные лишь маскируют реальный масштаб потерь. Банковский сектор неизбежно потребует дополнительной государственной поддержки, что усилит фискальное и макроэкономическое давление на экономику РФ и закрепит кризис как долгосрочный фактор", - пояснили в СВРУ.