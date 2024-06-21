Разведка об ударах по российским НПЗ: для страны-бензоколонки такие события чувствительны

Россия использует нефтеперерабатывающие заводы для поддержки своих войск в Украине. Поэтому удары по таким объектам чувствительны для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Действительно зафиксированы грохот и "бавовна" на этих военных объектах (НПЗ, - ред.), они используются именно с военной целью, либо для поставки оккупационного корпуса в Украину, либо для финансирования геноцидной войны РФ против Украины", - сказал он .

Юсов подчеркнул, что Россия и путинский режим ощущают последствия атак на НПЗ.

"Конечно, для так называемой Российской Федерации, которая официально себя позиционирует как "страна-бензоколонка", такие события являются чрезвычайно чувствительным фактором и последствия путинский режим и в целом эта так называемая их "экономика" на себе точно уже чувствуют", - добавил представитель ГУР.