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Разведка США знала все планы Пригожина, но держала их в секрете, - CNN

Фото: разведка США была осведомлена о планах Пригожина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Представители американской разведки смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, включая маршруты передвижения и ключевые базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников в спецслужбах, разведданные были настолько тщательно засекречены, что ими делились только с избранными союзниками, к примеру, с высокопоставленными британскими чиновниками.

Засекреченные разведывательные данные в США были доведены до сведения только самых высокопоставленных чиновников администрации, а также членов "Банды восьми" в Конгрессе, которые имеют доступ к наиболее секретным вопросам разведки.

Секретность, окружающая эти разведданные, была причиной того, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники и даже высокопоставленные чиновники в правительстве США были застигнуты врасплох попыткой бунта Пригожина.

Некоторые официальные лица НАТО выразили разочарование тем, что разведданные не были переданы им. По данным американской разведки, это могло привести к компрометации чрезвычайно секретных источников и методов.

По словам чиновников, украинским официальным лицам также не сообщили заранее об этих разведданных, в первую очередь из-за опасений, что разговоры между американскими и украинскими официальными лицами могут быть перехвачены противником.

Бунт Пригожина в РФ

Главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что его боевики 23-24 июня совершили поход на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Он подверг критике военное руководство России, включая министра обороны и армейских руководителей.

К вечеру 24 июня Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Позже стало известно, что Пригожин во время своего бунта настаивал на том, чтобы в переговорах участвовали "первые лица". Учитывая это, Кремль обратился за помощью к самопровозглашённому главе Беларуси Александру Лукашенко.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиЧВК Вагнера