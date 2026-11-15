Нетаньяху требует окончательно ликвидировать угрозу со стороны Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости окончательно устранить угрозу со стороны Ирана. Он утверждает, что Тегеран снова пытается возобновить ядерную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Нетаньяху вновь публично предупредил об опасности возможного применения ядерного оружия против Израиля. Об этом он заявил во время выступления, посвященного формированию нового правительства, после встречи с лидером оппозиции Гади Айзенкотом.

По словам главы израильского правительства, иранский режим, стремящийся уничтожить Израиль, вновь работает над восстановлением своей ядерной программы.

Он подчеркнул, что режим, который не колебался убивать тысячи собственных граждан, так же не станет сомневаться в применении ядерного оружия против Израиля, если ему удастся возобновить обогащение урана и ускорить разработку ядерного вооружения.

"Мы должны раз и навсегда устранить нависшую над нами экзистенциальную угрозу", - заявил Нетаньяху, имея в виду Иран.

Как указано, встреча с Гади Айзенкотом лишь укрепила убеждение премьера в необходимости создания правительства национального единства.

По результатам прошлогодних парламентских выборов партия Нетаньяху "Ликуд" вместе с союзниками получила 53 места в Кнессете. Политическая сила Айзенкота "Яшар" и ее союзники получили 48 мандатов, а арабская коалиция - 19. Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата.

Нетаньяху выразил обеспокоенность возможностью того, что Айзенкот объединится с арабской коалицией для создания правительства, которое он назвал "хрупким и опасным". Израильский премьер назвал представителей арабских партий "сторонниками терроризма", а ранее также обвинил их в том, что они "украли выборы".