Разведка США узнала, когда Иран разблокирует Ормузский пролив

Итак, согласно данным разведки, Иран в ближайшее время вряд ли откроет Ормузский пролив, поскольку контроль над этой ключевой артерией мировых поставок нефти является главным рычагом давления Тегерана на США.

Как пишет издание, Тегеран может и в дальнейшем ограничивать движение через пролив, удерживая высокие цены на энергоносители, чтобы заставить президента США Дональда Трампа быстрее найти выход из войны, которая длится уже почти пять недель и остается непопулярной среди американских избирателей.

Отчеты также свидетельствуют, что война, которая имела целью ослабить военную мощь Ирана, фактически может усилить его влияние в регионе, продемонстрировав способность Тегерана угрожать ключевому морскому маршруту.

Как известно, Трамп пытался преуменьшить сложность восстановления судоходства через Ормузский пролив, по которому транспортируется около пятой части мировой нефти. В пятницу он предположил, что может приказать американским войскам открыть проход.

Однако аналитики давно предупреждают, что попытка применить силу против Ирана, который контролирует один берег пролива, может быть дорогой и втянуть США в затяжную наземную войну.

Один из экспертов отмечает, что Тегеран понимает свою способность влиять на мировые энергетические рынки через контроль над проливом и это "гораздо мощнее даже ядерного оружия".