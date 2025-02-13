Разведка раскрыла, как россияне сорвали ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Ротация наблюдателей МАГАТЭ должна была состояться 12 февраля. В этот день утром штурмовые группы российской армии в районе села Каменское Запорожской области в количестве 13 захватчиков атаковали позиции Сил обороны Украины.

На штурмы РФ направила солдат из 135 мотострелкового штурмового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа ВС РФ. Штурмовые действия врага сорвали ротацию представителей МАГАТЭ.



"Попытка штурма со стороны российских оккупантов фактически сорвала международные договоренности о ротации технических экспертов МАГАТЭ на временно захваченной Запорожской АЭС - их запланированный маршрут пролегал в указанном районе", - отмечает ГУР.

Разведка отмечает, что в результате вражеских штурмов потерь боевых позиций не было допущено.