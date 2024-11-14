Разведка Южной Кореи подтвердила участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Национальная разведывательная служба Южной Кореи 13 ноября подтвердила, что "северокорейские войска, развернутые в России", уже участвуют в боевых действиях после завершения их подготовки и постепенного развертывания на поле боя в течение последних двух недель.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга 12 ноября заявил, что на востоке России развернули более 10 тысяч северокорейских военных. Большинство из них сейчас переместились в западную часть Курской области, "где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками".