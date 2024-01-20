Разведка о минировании ЗАЭС: угроза будет сохраняться, пока станцию контролируют террористы

Российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию в военный объект. Угроза для АЭС будет сохраняться, пока ее контролируют захватчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Юсов прокомментировал заявление экспертов МАГАТЭ о новых минированиях на территории Запорожской АЭС, которые были обнаружены во время последних проверок.

"Ничего нового в этих действиях нет. Еще в прошлом году ГУР Минобороны обнародовало карты минно-взрывных заграждений, которые россияне сделали вокруг периметра Запорожской АЭС и внутри самой станции. Тогда эксперты МАГАТЭ не подтверждали эти факты либо не комментировали ситуацию, или не обращали внимания на те участки, где такие вещи были", - сказал он.

Юсов добавил, что российские захватчики давно превратили Запорожскую АЭС в военный объект. Он напомнил об обстрелах, размещении техники и личного состава на станции. По его словам, перед комиссиями МАГАТЭ россияне могут перемещать силы и средства, в частности мины и военных.

Представитель ГУР также напомнил, что недавно была прямой угрозой теракта на ЗАЭС. По его словам, в результате ряда мероприятий острую фазу удалось приостановить.

"Угроза для личного состава, в целом для объекта, будет сохраняться все время, пока он захвачен террористами. Только возвращение станции под украинский контроль позволит восстановить соблюдение стандартов международного атомного права и безопасность объекта", - заявил Юсов.

Разведчик добавил, что все объекты энергетики в Украине, включая атомные станции, находятся в зоне риска во время войны.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ, которые время от времени проводят ротации. Недавно россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Ранее в "Энергоатоме" отмечали, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных бл'каутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.