Несмотря на санкции, Россия заработала 1 млрд евро на продаже топлива в ЕС в 2023 году, - Politico

Несмотря на санкции на российскую нефть, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки топлива Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как сообщает издание, согласно анализу организации Global Witness на основе данных о поставках Kpler, в 2023 году ЕС закупил около 35 миллионов баррелей очищенного топлива (преимущественно дизельного), которое, по меньшей мере, частично происходит из России.

Эти закупки стали возможны благодаря большой и уже известной лазейке: несмотря на запрет ЕС на почти весь импорт российской нефти, страны все еще могут законно покупать российскую нефть, если она сначала перерабатывается на топливо в других местах.

Результатом является постоянный поток российского топлива в ЕС через такие страны, как Индия и Турция.

Отмечается, что сумма в 1 млрд евро эквивалентна стоимости около 60 тысяч иранских дронов Shahed, которые Россия использует для атак по украинским городам.

Санкции ЕС против России

21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России. 22 февраля посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Европейский союз 23 февраля примет 13 пакет санкций против России за ее войну в Украине.

А уже 23 февраля Европейский союз принял 13-й пакет санкций против России.

Напомним, еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета санкций против РФ. Ограничения хотели утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину, что, собственно, и произошло.