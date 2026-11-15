Разведка Израиля предупредила США о планах Ирана убить Трампа, - СМИ

Разведывательные данные, предоставленные Моссадом ЦРУ, свидетельствуют, что Иран намерен атаковать Трампа и высокопоставленных членов его администрации начиненными взрывчаткой беспилотниками.

Источники издания отметили, что эти данные подтвердило и другое западное разведывательное агентство. В то же время именно разведданные Израиля стали одним из главных факторов, повлиявших на изменение позиции Трампа по переговорам с Тегераном.

По информации источников, перспективы заключения даже предварительного соглашения между США и Ираном в последние дни существенно ухудшились.

Из-за возможных угроз американские высокопоставленные чиновники начали ограничивать публичные выступления на мероприятиях под открытым небом. Некоторые представители администрации временно переехали из своих домов в более безопасные места.

Публичные появления Трампа также ограничили, а для них ввели дополнительные меры безопасности.

Отмечается, что угроза со стороны Ирана стала одной из причин, по которым Белый дом изменил подход к переговорам с Тегераном.

В настоящее время американская сторона пытается достичь договоренности на основе меморандума о взаимопонимании, заключенном в мае.