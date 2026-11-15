Разведка Израиля предупредила США о планах Ирана убить Трампа, - СМИ

Израильская разведка предупредила ЦРУ о планах Ирана совершить покушение на президента США Дональда Трампа и американских чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Hayom.
Разведывательные данные, предоставленные Моссадом ЦРУ, свидетельствуют, что Иран намерен атаковать Трампа и высокопоставленных членов его администрации начиненными взрывчаткой беспилотниками.
Источники издания отметили, что эти данные подтвердило и другое западное разведывательное агентство. В то же время именно разведданные Израиля стали одним из главных факторов, повлиявших на изменение позиции Трампа по переговорам с Тегераном.
По информации источников, перспективы заключения даже предварительного соглашения между США и Ираном в последние дни существенно ухудшились.
Из-за возможных угроз американские высокопоставленные чиновники начали ограничивать публичные выступления на мероприятиях под открытым небом. Некоторые представители администрации временно переехали из своих домов в более безопасные места.
Публичные появления Трампа также ограничили, а для них ввели дополнительные меры безопасности.
Отмечается, что угроза со стороны Ирана стала одной из причин, по которым Белый дом изменил подход к переговорам с Тегераном.
В настоящее время американская сторона пытается достичь договоренности на основе меморандума о взаимопонимании, заключенном в мае.
Напомним, ранее мы сообщали, что в последнее время в США усилились разногласия по дальнейшему ведению войны на Ближнем Востоке.
Часть союзников Вашингтона настаивала на новых ударах по Ирану, в то время как другие выступали против эскалации.
Администрация президента США Дональда Трампа начала склоняться к продолжению экономического давления на Тегеран вместо возобновления полномасштабных боевых действий.
Сам Трамп заявил, что может воздержаться от новых масштабных атак, если Иран или поддерживаемые им хуститы не будут прибегать к провокациям.