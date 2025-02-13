Разведка Дании назвала предпосылки и сроки начала войны России против НАТО

Датская разведка 11 февраля опубликовала рассекреченную разведывательную оценку, в которой подробно описывается растущая российская угроза для Дании и членов НАТО.

Согласно выводам, Россия может быть готова начать полномасштабную войну против Североатлантического союза (НАТО) в течение следующих пяти лет.

Как отмечается в оценке, Россия перестраивает свои Вооруженные силы, чтобы воевать с Альянсом на равных. Кремль делает это при финансовой и материальной поддержке со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.

Также отмечается, что готовность РФ рисковать войной с НАТО может возрасти, если европейские страны не будут одновременно наращивать свой военный потенциал в ответ на российские усилия по развитию потенциала.

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) 12 февраля сообщил, что в 2024 году все страны Европы потратили на оборону 457 миллиардов долларов, тогда как Россия самостоятельно потратила 462 миллиарда долларов.

В разведывательной оценке DDIS отмечается, что Россия еще не решила начать полномасштабную войну против НАТО, но расширяет свой военный потенциал, чтобы сохранить такую возможность.

"Сейчас Россия избегает действий, которые могли бы задействовать статью 5 Альянса - обязательства по взаимной самообороне, - но может пойти на еще большие риски, если увидит, что соотношение сил меняется в ее пользу", - говорится в отчете датской разведки.

В оценке DDIS отмечается, что если Россия будет считать НАТО ослабленным в военном или политическом плане, она может с большей готовностью напасть на европейского члена НАТО. Особенно риск этого возрастает, если Россия будет сомневаться в военной поддержке Европы со стороны США.

В Службе разведки также считают, что прекращение или замораживание войны в Украине на выгодных для России условиях, высвободит существенные военные ресурсы, которые Кремль привлечет в другом будущем военном конфликте.

Временные рамки

В оценке DDIS также очерчиваются временные рамки роста военной угрозы со стороны России в случае прекращения боевых действий в Украине:

Россия может развязать локальную войну против соседнего государства, кроме Украины, в течение шести месяцев;

Россия может реально угрожать странам НАТО в Балтийском регионе через два года;

Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе, если предположить, что НАТО не будет перевооружаться такими же темпами, как Россия, через пять лет.

Такие выводы датской разведки полностью совпадают с оценками американского Института изучения войны (ISW) касательно усилий России по реструктуризации и подготовке своих вооруженных сил и общества к будущему конфликту с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В своем отчете за 12 февраля ISW напомнил, что усилия России по реструктуризации российской армии, возрождение Московского и Ленинградского военных округов, а также создание долгосрочных механизмов милитаризации и радикализации российского общества против западных идеалов и ценностей, свидетельствуют о том, что Россия готовится к будущему конфликту с НАТО.