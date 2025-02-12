Если Россия попытается напасть на НАТО - реакция будет сокрушительной, - Рютте

Реакция НАТО на попытку вторжения со стороны Российской Федерации (РФ) будет сокрушительной. В то же время страны-члены Альянса должны усилить расходы на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции.

"Если Путин соберется напасть на НАТО, пусть даже не думает об этом. Он проиграет. Реакция будет просто сокрушительной. Ведь мы знаем насколько мощным является оборонный потенциал НАТО", - заявил Рютте.

НАТО должно усилить расходы на оборону

По словам Рютте, учитывая темпы наращивания производства и укрепления оборонного комплекса в России, ситуация требует внимания. Он также обратил внимание и на Китай, в частности на производство ядерных боеголовок и развитие военно-морского флота. По его словам, если обе страны продолжат действовать в таком направлении, это будет значительно превосходить меры, которые принимает Запад.

"Мы должны помнить об этом. Во-первых, мы должны тратить больше на оборону, мы должны помогать Украине больше, мы должны быть способными защитить себя если будет такая необходимость", - отметил он.