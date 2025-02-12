Россия понесла ошеломляющие потери на фронте, но готова наступать еще год, - доклад IISS

Российская армия готова наступать еще в течение года. Потери техники и личного состава в войне против Украины были ошеломляющими, но силы частично восстановлены.

Ведущий центр по исследованию безопасности отмечает, что потери российской техники в 2024 году составили около 1,4 тысяч основных боевых танков (ОБТ) и более 3,7 тысяч боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). В общей сложности, по оценкам, Россия потеряла около 14 тысяч ОБТ, БМП и БТР с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Несмотря на эти ошеломляющие цифры, Россия смогла восстановить часть этих потерь, полагаясь на советское устаревшее оборудование. По оценкам IISS, в прошлом году Россия отремонтировала и построила более 1500 танков и около 2800 БМП и БТР. Оборудование, остающееся на хранении, с большой вероятностью находится в изношенном состоянии, что может затруднить для России поставку достаточного количества оборудования для компенсации.

В конце 2024 года данные Military Balance+ показали, что количество активной техники России только достигло уровня, аналогичного уровню до февраля 2022 года. Значительное расширение подразделений усугубило дефицит техники. Эта проблема также усугубляется недостаточным качеством и потенциальной нехваткой запасных частей.

Основная проблема, от которой страдает Россия, - это нехватка БМП и БТР, даже при более высоких темпах производства. Однако Россия адаптировала свою тактику, которая пытается смягчить эти проблемы, полагаясь на временные меры и дальнейшие атаки пехоты, отмечают в IISS.

Потери личного состава

По оценкам IISS на начало января 2025 года, как минимум 172 тысяч российских военных были убиты и 611 тысяч ранены, из которых не менее 376 тысяч получили тяжелые ранения (инвалиды), а общее число раненых, но подлежащих выздоровлению, достигло 235 тысяч человек.

Российский набор, включая принудительную мобилизацию в оккупированном Донбассе, мобилизацию в 2022 году и набор из тюремной системы, позволил сформировать около 976 тысяч человек для участия в войне. Таким образом, по оценкам IISS, по состоянию на конец декабря 2024 года в Украине или рядом с ней будет развернуто до 617 тысяч человек, включая подлежащих выздоровлению раненых и тех, кто проходит подготовку.

"Хотя российские силы, скорее всего, будут деградировать в ближайшие месяцы, они достаточно восстановлены и адаптированы для поддержания наступательных операций по крайней мере еще год. Однако это будет стоить очень больших потерь техники и личного состава", - говорится в сообщении.