Разведка Британии оценила изменения в армии РФ за время полномасштабной войны

Согласно информации, общие потери российских военных составляют более 700 тысяч человек (убитыми и ранеными). Отмечается, что большинство новобранцев проходят минимальную подготовку, влияющую на качество действий российских военных.

По технике, уничтожено по меньшей мере 3 500 основных боевых танков и 7 500 единиц бронетехники. Россия компенсирует потери за счет устаревшей техники советского производства, оставшейся в больших количествах со времен СССР.

Также, по данным разведки, российские командиры используют примитивные тактические подходы, способствующие высоким потерям, но позволяющие добиваться ограниченных результатов на поле боя.

Кроме того, в Британии говорят, что к концу 2024 года территориальное продвижение РФ в Украине ускорилось, несмотря на значительные потери. При этом линия фронта стала менее стабильной, чем в предыдущие периоды войны.

Как отметили в разведке, количественное преимущество российской армии и "готовность руководства РФ идти на большие потери" стали ключевыми факторами, позволяющими продолжать агрессию.

"Несмотря на значительные потери, российская армия продолжает действовать за счет численности, старых запасов техники и примитивной тактики. Однако такая стратегия создает длительные риски как для боеспособности российских войск, так и для стабильности фронта", - говорится в сообщении.