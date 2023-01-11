Разведка Британии о перестановках в армии РФ: существенное изменение подхода к войне

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что командующим "специальной военной операцией" в Украине станет глава российских вооруженных сил, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Это важное изменение в подходе российского диктатора Владимира Путина к управлению войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

В разведке отмечает, что назначение Герасимова командующим театром военных действий является показателем растущей серьезности ситуации, в которой находится Россия, и ясным признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России.

"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российских ультранационалистов и военных блоггеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в отличие от Герасимова, Суровикин получил широкую известность в сообществе за его поддержку более реалистичного подхода. В настоящее время, будучи заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшились.

Напомним, Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине.

Кроме того, в октябре Суровикина был назначен новым командующим оккупантами в Украине.

Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона.

США пытались воспрепятствовать попытке украинских военных ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, когда он приехал в зону боевых действий.

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