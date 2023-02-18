Цемент коалиции. Глава ЦРУ рассказал о роли обмена разведданных в поддержке Украины

Директор ЦРУ Билл Бернс сообщил, что обмен разведданными с союзниками по НАТО был критически важен для удержания коалиции в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Бернса, обмен разведданными это полезное сотрудничество, благодаря которому США могли многому научиться у их партнеров с НАТО.

"Мы также многому учимся у украинцев - я считаю, это был существенный цемент в коалиции, организованной президентом США Джо Байденом", - сказал директор ЦРУ

Он также отметил, что США уделяют особое внимание обмену со своими партнерами "очень быстрым и систематическим способом".

"Это постоянный ежедневный вызов - иметь возможность упорнее работать в разведывательном обществе США вместе с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и нашими партнерами в Европе, чтобы убедиться, что у нас есть самая четкая информация. Возможна в альянсе", – добавил Бернс.