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Цемент коалиции. Глава ЦРУ рассказал о роли обмена разведданных в поддержке Украины

Новина українською →
США, Суббота 18 февраля 2023 19:34
Цемент коалиции. Глава ЦРУ рассказал о роли обмена разведданных в поддержке Украины Фото: директор ЦРУ Билл Бернс (twitter.com/CIA)
Автор: Карина Левицкая

Директор ЦРУ Билл Бернс сообщил, что обмен разведданными с союзниками по НАТО был критически важен для удержания коалиции в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Бернса, обмен разведданными это полезное сотрудничество, благодаря которому США могли многому научиться у их партнеров с НАТО.

"Мы также многому учимся у украинцев - я считаю, это был существенный цемент в коалиции, организованной президентом США Джо Байденом", - сказал директор ЦРУ

Он также отметил, что США уделяют особое внимание обмену со своими партнерами "очень быстрым и систематическим способом".

"Это постоянный ежедневный вызов - иметь возможность упорнее работать в разведывательном обществе США вместе с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и нашими партнерами в Европе, чтобы убедиться, что у нас есть самая четкая информация. Возможна в альянсе", – добавил Бернс.

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Напомним, о том, как США поддерживают Украину и сколько будет продолжаться эта помощь, - в материале РБК-Украина.

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