Развернули на границе. В Финляндии сообщили о десятках автомобилей, которые не пустили из РФ

По ее словам, за минувшие выходные на границу с Финляндией прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль.

При этом из них 37 вынуждены были вернуться в РФ или в Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию.

Как еще россияне пытались попасть в Финляндию

По данным Таможенной службы, 44 автомобиля с российской регистрацией имели основания для въезда в страну.

При этом автобусное движение на границе РФ и Финляндии выросло после введения новых ограничений. Об этом заявил директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит.

Пеккала добавляет, что санкции распространяются на транспортные средства, а не на людей. Граждане РФ, которые имеют основания для въезда в Финляндию, могут оставить свой автомобиль на российской стороне границы и поехать дальше на автобусе.

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Затем стало известно, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.