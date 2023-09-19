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Развернули на границе. В Финляндии сообщили о десятках автомобилей, которые не пустили из РФ

Фото: Иллюстративное фото (рус СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

За минувшие выходные Финляндия не пропустила в страну 37 автомобилей с российской регистрацией.

Об этом заявил начальник международного автомобильного пункта пропуска Финляндии Ваалимаа Юсси Пеккала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По ее словам, за минувшие выходные на границу с Финляндией прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль.

При этом из них 37 вынуждены были вернуться в РФ или в Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию.

Как еще россияне пытались попасть в Финляндию

По данным Таможенной службы, 44 автомобиля с российской регистрацией имели основания для въезда в страну.

При этом автобусное движение на границе РФ и Финляндии выросло после введения новых ограничений. Об этом заявил директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит.

Пеккала добавляет, что санкции распространяются на транспортные средства, а не на людей. Граждане РФ, которые имеют основания для въезда в Финляндию, могут оставить свой автомобиль на российской стороне границы и поехать дальше на автобусе.

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Затем стало известно, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.

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