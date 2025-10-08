Растрата более 50 млн грн на технику и ремонт: полиция объявила подозрение мэру Вышгорода

Имя подозреваемого не разглашается, однако по состоянию на 8 октября 2025 года мэром Вышгорода является Алексей Момот. Он занимает должность городского головы Вышгорода с 2015 года.

В Вышгороде правоохранители разоблачили завладение бюджетными средствами при закупке двух экскаваторов и выполнении работ по текущему ремонту отстойника дождевой канализации на одной из улиц города.

По данным полиции, на городу выделялось более 50 млн гривен для работ по текущему ремонту отстойника дождевой канализации на одной из улиц города. Однако выяснилось, что закупки проводили без открытых торгов, разделяя предметы на части и заключая прямые договоры с дружественными компаниями.

В частности, мэр Вышгорода подписал договор на приобретение двух экскаваторов стоимостью 7,8 млн гривен, при этом цены на технику были завышены более чем на 800 тыс. грн, что нанесло ущерб в 1,6 млн гривен. Также подрядчик завышал объемы работ при ремонте отстойника канализации, что повлекло еще 5 млн гривен убытков.

Полицейские собрали доказательства, которые стали основанием для сообщения о подозрении городскому голове и директору компании по статьям 191 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения пока решается, максимальное наказание - до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества. Следственные действия проводились совместно с СБУ под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.