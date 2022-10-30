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Российские командиры жалуются на массовые кражи солдатами: перехват разговора

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Украина, Воскресенье 30 октября 2022 09:34
Российские командиры жалуются на массовые кражи солдатами: перехват разговора Фото: командиры РФ жалуются на воровство в армии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские командиры жалуются на массовые кражи среди оккупантов. Солдаты воруют тепловизоры и отправляют домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре командир российского батальона посоветовал брать с собой на фронт тепловизор, но не давать его солдатам. Он предупреждает, что они часто воруют имущество.

"Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. По темному движение... И никогда не давай его (тепловизор - ред.) солдату. Лучше сам в бой. Потому что, бл**ь, все они только прой****т, домой отправляют... Сколько "тепляков" пошли налево", - сказал оккупант.

Командир рассказал, что больше не доверяет своим солдатам и не выдает им дорогостоящие приборы или оборудование.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов. Всего РФ потеряла уже более 71 тысячу своих военных.

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