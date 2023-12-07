Убил троих и сам погиб от пули. Что известно о нападении в университете Лас-Вегаса

Вчера вечером в кампусе университета Невады в Лас-Вегасе (США) произошла стрельба. В результате чего скончались четыре человека, включая самого нападающего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По обновленной информации стало известно, что от нападения стрелка в помещении Студенческого союза возле бизнес-школы Бим-Холл на территории кампуса погибли три человека. Еще один человек был ранен и находится в стабильном состоянии.

В ходе операции полиции удалось застрелить самого нападающего, личность которого до сих пор отказываются разглашать. Неизвестным также остается и вопрос о наличии прямой связи между стрелком и жертвами.

Комментируя состояние других пострадавших, шериф Кевин Макмехилл из Департамента столичной полиции Лас-Вегаса отметил, что у нескольких людей во время нападения произошел приступ паники. Кроме того, несколько офицеров получили медицинскую помощь от незначительных травм во время обысков.

Отмечается, что нападающий действовал самостоятельно, ведь после проверки кампуса не были найдены никакие следы вероятных сообщников.

Очевидцы о трагедии

О деталях трагедии кратко рассказал профессор учебного заведения Винсент Перес.

"Я бы сказал, что всего семь-восемь выстрелов, один за другим, громко и очень громко. Как только мы это услышали, мы забежали назад и поняли, что это настоящая стрельба, а в кампусе есть вооруженный человек", - сказал он.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден в социальной сети "Х" написал сообщение о последних двух случаях стрельбы в Соединенных Штатах, в частности, комментируя и трагедию в Лас-Вегасе.

"Лишь несколько часов назад Университет Невады в Лас-Вегасе стал последним студенческим городком, который подвергся террору в результате ужасного акта насилия с применением оружия", - написал он.

Он отметил, что, несмотря на все действия, предпринятые властью за время его президентства, "эпидемия вооруженного насилия", с которой столкнулись Соединенные Штаты, требует большего

"Но мы не сможем сделать это без Конгресса", - отметил президент США.

Он подчеркнул необходимость совместных усилий, чтобы предотвратить подобные трагические события.