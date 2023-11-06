Расстрелы на Майдане: в суд передали дело против сотрудников "черной роты Беркута"
В украинский суд передали дело против пятерых сотрудников "черной роты Беркута". Они причастны к массовым убийствам во время Революции Достоинства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
Расследованием установлено, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в городе Киеве обвиняемые выполнили заведомо преступный приказ и совершили в соучастии с другими правоохранителями ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством государства.
"Они применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате погибли 48 и получили огнестрельные ранения 90 митингующих", - говорится в сообщении.
Фото: Обвиняемые (facebook.com/pgo.gov.ua)
В дальнейшем орудие совершения преступления было похищено, повреждено и скрыто. В ходе расследования часть оружия нашли и идентифицировали.
В чем их обвиняют
Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении пятерых милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в городе Киеве.
Обвиняемым инкриминировано:
- незаконное препятствование организации или проведению собрания, митингов;
- превышение служебных полномочий;
- совершение террористического акта;
- умышленные убийства и оконченные покушения на умышленное убийство двух и более участников акций протеста;
- похищение табельного огнестрельного оружия.
В прокуратуре добавили, что в связи с сокрытием обвиняемых на территории страны-агрессора и приобретением ими гражданства РФ, дело в суде будут рассматривать по специальной заочной процедуре.
Дела Майдана
Ранее сообщалось, что сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают в декабре этого года.
Также расследование дела расстрела митингующих на Майдане Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года уже завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.
В октябре Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.
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