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Расстрелы на Майдане: в суд передали дело против сотрудников "черной роты Беркута"

Украина, Понедельник 06 ноября 2023 15:28
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Расстрелы на Майдане: в суд передали дело против сотрудников "черной роты Беркута" Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В украинский суд передали дело против пятерых сотрудников "черной роты Беркута". Они причастны к массовым убийствам во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Расследованием установлено, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в городе Киеве обвиняемые выполнили заведомо преступный приказ и совершили в соучастии с другими правоохранителями ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством государства.

"Они применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате погибли 48 и получили огнестрельные ранения 90 митингующих", - говорится в сообщении.

Расстрелы на Майдане: в суд передали дело против сотрудников &quot;черной роты Беркута&quot;

Фото: Обвиняемые (facebook.com/pgo.gov.ua)

В дальнейшем орудие совершения преступления было похищено, повреждено и скрыто. В ходе расследования часть оружия нашли и идентифицировали.

В чем их обвиняют

Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении пятерых милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в городе Киеве.

Обвиняемым инкриминировано:

  • незаконное препятствование организации или проведению собрания, митингов;
  • превышение служебных полномочий;
  • совершение террористического акта;
  • умышленные убийства и оконченные покушения на умышленное убийство двух и более участников акций протеста;
  • похищение табельного огнестрельного оружия.

В прокуратуре добавили, что в связи с сокрытием обвиняемых на территории страны-агрессора и приобретением ими гражданства РФ, дело в суде будут рассматривать по специальной заочной процедуре.

Дела Майдана

Ранее сообщалось, что сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают в декабре этого года.

Также расследование дела расстрела митингующих на Майдане Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года уже завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.

В октябре Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.

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