ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Расстрел эвакуационной колонны в Ирпене: оккупантам объявили о подозрении

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 марта 2023 18:45
Расстрел эвакуационной колонны в Ирпене: оккупантам объявили о подозрении Фото: троим оккупантам объявлено о подозрении (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Национальная полиция сообщила трем российским оккупантам о подозрении за расстрел эвакуационной колонны с надписью "Дети" в Ирпене Кивской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным следствия, всего 5-6 марта 2022 года на улицах Олега Кошевого и Независимости в Ирпене российские военные расстреляли 10 транспортных средств: погибли 9 пытавшихся эвакуироваться гражданских людей, 12 - получили ранения.

Следователи полиции установили трех военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые причастны к расстрелу эвакуационной колонны. Это командир разведывательной роты 173-го отдельного разведывательного батальона и два военных 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством. Полиция собрала показания уцелевших и реконструировала ужасающие события годичной давности.

Известно, что 6 марта 2022 в 07:30 решили эвакуироваться из города жители ЖК "Версаль Парк". Они собрали имеющиеся у них гражданские автомобили - 12 машин и начали собирать желающих для выезда из города, ведь не у всех были автомобили.

Люди наклеили на свои авто письма с надписями "Дети" и "Эвакуация", чтобы отметить, что это гражданские транспортные средства.

Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления НПУ Иван Дулкай сообщил, что первым в колонне двигался автомобиль "Ауди А5", в котором находился водитель и семья с полуторагодовалым ребенком.

"В автомобиль прилетела граната, от чего правая передняя часть взорвалась. Водитель погиб на месте. А пассажир еще долгое время лежал на земле и умирал от полученных ранений. Женщине с ребенком удалось выжить и не получить серьезных травм", - отметил полицейский.

После подрыва первого автомобиля остальные четыре, следовавшие за ними, попытались проехать вперед. Но под шквальным огнем водители наезжали на препятствия, останавливались и попадали в ловушку.

"Оккупанты видели и понимали, что это гражданские лица, которые не представляют никакой угрозы, но все равно продолжали их расстреливать. После расстрела транспортных средств российские военные вывели из автомобилей всех, кто мог самостоятельно идти, и отвели в захваченный дом, где содержали несколько часов ", - отметил следователь.

Он добавил, что через некоторое время оккупанты решили отпустить оставшихся в живых людей, но при этом они не позволили забрать тяжелораненых и тела погибших.

Указано, что следователи идентифицировали еще 20 военнослужащих 137 гвардейского парашютно-десантного полка и 173 отдельного гвардейского разведывательного батальона 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

После сбора полной доказательной базы их причастности к совершению военных преступлений по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора оккупантам объявят о подозрении.

За убийства, изнасилование, пытки и мародерство им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, российский военный расстреливал гражданских и похищал имущество в Черниговской области. Правоохранители завершили по нему расследование и дело направили в суд.

В Киевской области будут судить военного РФ за издевательство над несовершеннолетним .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирпень Война России против Украины
NEWS
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров