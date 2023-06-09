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Расследовать подрыв Каховской ГЭС невозможно из-за оккупации, - Кислица

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Пятница 09 июня 2023 02:48
Расследовать подрыв Каховской ГЭС невозможно из-за оккупации, - Кислица Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Антон Малиновский

Расследовать подрыв дамбы Каховской ГЭС невозможно из-за оккупации и отсутствия сотрудничества с захватническими властями.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Вы можете сделать логический вывод, что любое расследование в нынешних условиях оккупации и отказа оккупационных властей от сотрудничества невозможно", - сказал он.

Кислица подчеркнул, что Украина ожидает сотрудничества со стороны оккупационной администрации в вопросе предоставления беспрепятственного доступа международным организациям для эвакуации людей с захваченных территорий.

"Даже их военные сидят на деревьях, ожидая эвакуации. Они даже не заботятся о своих солдатах", - добавил постпред.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также известно о подтоплении Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областей.

Беседуя с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской ГЭС нужно создать комиссию с участием экспертов из Украины, России, ООН и международного общества.

В МИД Украины раскритиковали такое предложение, напомнив, что миссию ОНН по расследованию удара по колонии в Оленовке, где содержали украинские пленные, "по-тихому" закрыли.

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