Розслідувати підрив Каховської ГЕС неможливо через окупацію, - Кислиця

Розслідувати підрив дамби Каховської ГЕС неможливо через окупацію та відсутність співпраці з загарбницькою владою.

Про це заявив постійний представник України в ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Ви можете зробити логічний висновок, що будь-яке розслідування за нинішніх умов окупації та відмови окупаційної влади від співпраці неможливе", - сказав він.

Кислиця наголосив, що наразі Україна очікує співпраці зі сторони окупаційної адміністрації в питанні надання безперешкодного доступу міжнародним організаціям для евакуації людей з захоплених територій.

"Навіть їхні військові сидять на деревах, чекаючи евакуації. Вони навіть не піклуються про своїх солдатів", - додав постпред.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, через що підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також відомо про підтоплення Дніпропетровської, Миколаївської та Запорізької областей.

Розмовляючи з президентом України Володимиром Зеленським голова Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС треба створити комісію за участю експертів з України, Росії, ООН та міжнародного товариства.

У МЗС України розкритикували таку пропозицію, нагадавши, що місію ОНН з розслідування удару по колонії в Оленівці, де утримували україниських полонених, "по-тихому" закрили.

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