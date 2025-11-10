ua en ru
Расследование подрыва "Северных потоков" раскололо Европу из-за Украины, - WSJ

Понедельник 10 ноября 2025 11:17
Расследование подрыва "Северных потоков" раскололо Европу из-за Украины, - WSJ Иллюстративное фото: "Северные потоки" были взорваны (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Германии следователи считают, что за подрывом "Северного спустя" якобы стояло элитное украинское военное подразделение. Теперь расследование грозит расколоть Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Расследование "Северного потока" и причастность Украины

Как пишет издание, в течение трех лет команда немецких детективов каждое утро собиралась в штаб-квартире федеральной полиции в Потсдаме, пытаясь выяснить, кто стоит за взрывами газопроводов "Северный поток".

Следствие пришло к выводу, который может вызвать напряжение в Европе: якобы за операцией стояло элитное украинское военное подразделение

По данным немецкой полиции и прокуратуры, разработана "четкая картина" того, как элитное украинское военное подразделение провело атаки под непосредственным руководством тогдашнего верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного.

Следователи отслеживали компании по прокату лодок, телефоны и номерные знаки, что стало основанием для ордеров на арест трех солдат спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников. Целью операции, по версии немецких следователей, было уменьшение нефтяных доходов России и ограничение ее экономических связей с Германией.

Решающим доказательством стала зернистая черно-белая фотография, на которой видно лицо украинского водолаза.

С помощью программ для распознавания лиц следователи быстро идентифицировали его профили в соцсетях и профессиональных базах.

Подозреваемых вывезли дипломатами

Одного из водолазов якобы транспортировали из Польши в Украину на автомобиле с дипломатическими номерами, за рулем которого был украинский военный атташе. Правительство Украины комментарии по инциденту не предоставляло.

Другого подозреваемого, командира группы, задержали в Италии. Его идентифицировали как Сергея К., 46-летнего ветерана СБУ, который участвовал в обороне Киева в начале российского вторжения. Перед арестом его несколько месяцев отслеживали, в частности его маршруты через Польшу, Чехию и Италию.

Когда Сергея выводили из суда, он поднял три пальца в виде украинского трезубца, демонстрируя поддержку Родины. Адвокат заявил, что его подзащитный невиновен, а даже если действовал - то в рамках военной операции в защиту Украины, и поэтому имеет иммунитет.

Политические последствия для Европы

Теперь, когда дело готовят к суду, в Берлине опасаются раскола среди союзников Украины. Решение итальянского суда по экстрадиции Сергея К. может определить, превратится ли дело "Северного потока" в дипломатический кризис.

Подрыв газопроводов "Северный поток"

Напомним, в сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

В августе этого года прокуратура Германии сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он был заключен в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию.

Его защита обжаловала решение. В конце октября апелляционный суд Болоньи признал верным решение об экстрадиции Кузнецова.

Также стало известно, что Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме.

Кроме того, 30 сентября в Польше задержали гражданина Украины Владимира Ж. по подозрению во взрыве газопроводов "Северный поток". Он разыскивался по европейскому ордеру на арест, выданному немецкой разведкой.

В октябре суд в Польше решил отказать в экстрадицииподозреваемого в Германию и постановил немедленно его освободить.

