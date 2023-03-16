Расследование ООН не обнаружило доказательств геноцида украинцев в ходе войны

Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, которая действует под руководством ООН, не смогла собрать доказательств геноцида украинцев после полномасштабного вторжения россиян.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава комиссии Эрик Месе.
"Мы не обнаружили геноцида на территории Украины", - заявил он.
При этом Месе добавил, что группа собирала доказательства, и есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.
Напомним, ранее в сети распространили видео, на котором украинского военного расстреливают россияне за слова "Слава Украине!".
Также мы писали, что, по словам генпрокурора Украины Андрея Костина, массовая депортация украинцев является признаком геноцида.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.