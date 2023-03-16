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Розслідування ООН не виявило доказів геноциду українців у ході війни

Ілюстративне фото: розслідування ООН не виявило доказів геноциду українців у ході війни (twitter.com/FreeRadioUA)
Автор: Іван Носальський

Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення росіян.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова комісії Ерік Мьосе.

"Ми не виявили геноциду на території України", - заявив він.

При цьому Мьосе додав, що група збирала докази, і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.

Нагадаємо, раніше у мережі розповсюдили відео, на якому українського військового розстрілюють росіяни за слова "Слава Україні!".

Також ми писали, що, за словами генпрокурора України Андрія Костіна, масова депортація українців є ознакою геноциду.

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