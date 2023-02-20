ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Массовые депортации украинцев являются доказательством геноцида, который совершает РФ, - Костин

Новина українською →
Понедельник 20 февраля 2023 07:45
Массовые депортации украинцев являются доказательством геноцида, который совершает РФ, - Костин Фото: Генеральный прокурор Андрей Костин (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Принудительный вывоз граждан Украины из временно оккупированных территорий является доказательством того, что Россия совершает геноцид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV, что цитирует генерального прокурора Андрея Костина.

"Если мы говорим о геноциде в Украине, то нужно говорить и о принудительной депортации взрослых украинцев и детей. Насильственное переселение - это очевидное доказательство геноцида", - отметил чиновник.

Костин подчеркнул, что в контексте войны против Украины россияне постоянно делают заявления о так называемой "деукраинизации".

"Когда такие посили происходят от высокопоставленных политиков страны-агрессора, то речь идет не только о военной пропаганде, но и об откровенном призыве к совершению массовых преступлений", - добавил генпрокурор.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец указал, что Россия не согласилась предоставить список вывезенных из Украины детей, которые не хотят оставаться в РФ.

Ранее мы писали, что вывезенных из Херсона детей-сирот содержат в детдоме в Симферополе, который называют "детским концлагерем".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Офис Генпрокурора
NEWS
ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина