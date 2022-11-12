ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ким рассказал о ситуации на освобожденных территориях Николаевской области

Новина українською →
Суббота 12 ноября 2022 18:31
Ким рассказал о ситуации на освобожденных территориях Николаевской области Фото: Ким рассказал о ситуации на освобожденных территориях Николаевской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На освобожденных территориях Николаевской области отсутствуют вода, свет и связь. Уже в ближайшее время населенные пункты будут возвращаться к нормальной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВО Виталия Кима.

"Что касается деоккупированных территорий, в частности Снигиревки. Там нет воды, света, связи толком. Там 48 населенных пунктов, которые были под оккупацией. Мы завозим гуманитарную помощь туда полным ходом, связь только на Starlink, тяжело работается. Завтра попробуем дефектировать по электричеству, думаю успеют силовики стабилизационные меры, для того чтобы мы могли инженеров пускать на связь, телевидение, тепло", - заявил Ким.

Глава Николаевской ОВ добавил, что в деоккупированные территории уже была направлена гуманитарная помощь. В ближайшее время населенные пункты станут возвращать к полноценной жизни.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Война в Украине
NEWS
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше