Разработчик "Ланцетов", банки и не только. США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки сегодня, 2 ноября, ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали банки, разработчика "Ланцетов" и члены правительства РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.
Отмечается, что под ограничения попали более 30 физических и почти 200 юридических лиц.
Также под ограничения попали граждане Ирландии, Швейцарии, Кипра, Швеции, Латвии, Турции.
Отдельно США ввели ограничения против ХКФ-банка, "Русского стандарта", ВБРР, Абсолют банка, АФК "Система" и венчурного фонда Sistema SmartTech.
Под ограничения попали компании из Турции, ОАЭ, Китая, Люксембурга, Сингапура.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что глобальная санкционная коалиция перекрыла России доступ к ключевым ресурсам для ее военно-промышленного комплекса и подорвала способность Кремля вести неспровоцированную войну.
Новый пакет санкций направлено против будущего российского производства энергии и доходов, металлургического и горнодобывающего сектора, оборонных закупок, а также тех, кто участвует в поддержке военных усилий российского правительства и другой вредоносной деятельности.
США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, которые необходимы для производства электроники.
Ранее, мы сообщали, что в США двое россиян и американец поставляли в РФ детали для танков и вертолетов.
Также в октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.
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