Розробник "Ланцетів", банки і не тільки. США ввели нові санкції проти Росії

Зазначається, що під обмеження потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб.

Хто потрапив під санкції

Безпрозванних Олексій Сергійович - заступник Мінторгу РФ;

Євтухов Віктор Леонідович - заступник Мінторгу РФ;

Захаров Александр Вячеславович - конструктор дрона-камикадзе "Ланцет".

Також під обмеження потрапили громадяни Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії, Туреччини.

Юридичні особи, які потрапили під санкції

МДТУ імені М. Е. Баумана

Науково-технічний центр "Газпром нафти"

Підприємство "Газпром нафта - Каталітичні системи"

ФАУ "Роскапстрой",

СПГ-завод "Арктик СПГ-2"

Корпорації "Аеон".

Окремо США запровадили обмеження проти ХКФ-банку, "Російського стандарту", ВБРР, Абсолют банку, АФК "Система" і венчурного фонду Sistema SmartTech.

Під обмеження потрапили компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Люксембургу, Сінгапуру.

Що каже міністр фінансів

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що глобальна санкційна коаліція перекрила Росії доступ до ключових ресурсів для її військово-промислового комплексу і підірвала здатність Кремля вести неспровоковану війну.

Новий пакет санкцій спрямовано проти майбутнього російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного сектору, оборонних закупівель, а також тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та іншої шкідливої діяльності.

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в електроніці у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до передових технологій та компонентів, які необхідні для виробництва електроніки.

Раніше ми повідомляли, що в США двоє росіян і американець постачали до РФ деталі для танків і гелікоптерів.

Також у жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.