ua en ru
Пн, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Украинский "Мавик" с дальностью 30 км: Vyriy Industries представила дрон-разведчик Slavic

11:37 28.09.2026 Пн
3 мин
aimg Лев Шевченко
Украинский "Мавик" с дальностью 30 км: Vyriy Industries представила дрон-разведчик Slavic Фото: дрон Slavic (Vyriy Industries)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинская компания Vyriy Industries представила тактический разведывательный БПЛА Slavic. Дрон должен работать на дальности до 30 км и держаться в воздухе до 1,5 часов. Его уже опробовали в семи подразделениях Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Vyriy Industries.

Разработан как альтернатива китайским коптерам

В компании объясняют, что Slavic создали как украинскую альтернативу китайским коммерческим дронам. По словам разработчиков, он позволяет разведывательным экипажам работать на более безопасном расстоянии от линии боевого столкновения (ЛБЗ) и дольше оставаться в воздухе. При этом сохраняется обычная для операторов DJI Mavic логика управления.

Украинский &quot;Мавик&quot; с дальностью 30 км: Vyriy Industries представила дрон-разведчик Slavic

Фото: дрон Slavic (Vyriy Industries)

В компании отмечают, что на отдельных участках фронта килзона достигает 20 км в каждую сторону. Дальность доступных коммерческих дронов ограничивает возможность экипажей работать на безопасном расстоянии.

Что известно о характеристиках

Как сообщают в Vyriy Industries, Slavic оснащен Solid-State батареей емкостью 40 000 мАч. Она обеспечивает до 1,5 часов полета. Тактическая дальность применения составляет до 30 км.

Дрон может работать без GPS: для навигации он использует оптическое позиционирование. Система связи работает в широком спектре каналов. По словам разработчиков, это позволяет подбирать менее зашумленный канал и лучше работать в сложном рельефе.

Украинский &quot;Мавик&quot; с дальностью 30 км: Vyriy Industries представила дрон-разведчик Slavic

Фото: дрон Slavic (Vyriy Industries)

Для наблюдения Slavic имеет дневную цифровую 2K-камеру (2560×1440) на трехосном стабилизированном подвесе. Она обеспечивает 10-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум.

Переход с других платформ

Среди автоматизированных функций дрона в компании называют удержание высоты и положения, автоматический возврат и посадку. По словам разработчиков, знакомая логика управления позволяет экипажам быстро перейти на новую платформу без продолжительного переучивания.

Комплекс поставляется как готовая система из коробки, без дополнительных полевых модификаций. Комплектный пульт поддерживает интеграцию с системами ситуационной осведомленности DELTA и "Кропива". Он также позволяет транслировать видео в приложение VEZHA непосредственно с пульта.

Испытания и дальнейшие планы

Slavic прошел первые боевые испытания в семи подразделениях Сил обороны. Vyriy Industries собрала обратную связь от экипажей и учитывает ее в дальнейшем развитии платформы.

Параллельно команда работает над новыми конфигурациями. Она тестирует тепловизионные модули для ночной разведки и использования платформы в качестве носителя ретранслятора. Также компания готовит платформу к масштабированию производства и снабжению Силам обороны.

Читайте также: Роботы с гранатометами пошли на штурм: Третий корпус во время "Вивальди" задействовал новую тактику

О разведывательном комплексе SLAVIC РБК-Украина уже писало в августе 2026 года со ссылкой на интервью Алексея Бабенко изданию Militarnyi. Тогда разработчики рассказали о первых боевых результатах комплекса и планах масштабировать его производство.

Бабенко говорил, что одним из главных принципов разработки было создание системы, которую операторы DJI Mavic могли бы освоить без дополнительного обучения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Дрони
Новости
Украина может получить четкий план вступления в ЕС, - Politico
Украина может получить четкий план вступления в ЕС, - Politico
Аналитика
Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики