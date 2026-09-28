Украинский "Мавик" с дальностью 30 км: Vyriy Industries представила дрон-разведчик Slavic

Украинская компания Vyriy Industries представила тактический разведывательный БПЛА Slavic. Дрон должен работать на дальности до 30 км и держаться в воздухе до 1,5 часов. Его уже опробовали в семи подразделениях Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Vyriy Industries.

Разработан как альтернатива китайским коптерам

В компании объясняют, что Slavic создали как украинскую альтернативу китайским коммерческим дронам. По словам разработчиков, он позволяет разведывательным экипажам работать на более безопасном расстоянии от линии боевого столкновения (ЛБЗ) и дольше оставаться в воздухе. При этом сохраняется обычная для операторов DJI Mavic логика управления.

Фото: дрон Slavic (Vyriy Industries)

В компании отмечают, что на отдельных участках фронта килзона достигает 20 км в каждую сторону. Дальность доступных коммерческих дронов ограничивает возможность экипажей работать на безопасном расстоянии.

Что известно о характеристиках

Как сообщают в Vyriy Industries, Slavic оснащен Solid-State батареей емкостью 40 000 мАч. Она обеспечивает до 1,5 часов полета. Тактическая дальность применения составляет до 30 км.

Дрон может работать без GPS: для навигации он использует оптическое позиционирование. Система связи работает в широком спектре каналов. По словам разработчиков, это позволяет подбирать менее зашумленный канал и лучше работать в сложном рельефе.

Фото: дрон Slavic (Vyriy Industries)

Для наблюдения Slavic имеет дневную цифровую 2K-камеру (2560×1440) на трехосном стабилизированном подвесе. Она обеспечивает 10-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум.

Переход с других платформ

Среди автоматизированных функций дрона в компании называют удержание высоты и положения, автоматический возврат и посадку. По словам разработчиков, знакомая логика управления позволяет экипажам быстро перейти на новую платформу без продолжительного переучивания.

Комплекс поставляется как готовая система из коробки, без дополнительных полевых модификаций. Комплектный пульт поддерживает интеграцию с системами ситуационной осведомленности DELTA и "Кропива". Он также позволяет транслировать видео в приложение VEZHA непосредственно с пульта.

Испытания и дальнейшие планы

Slavic прошел первые боевые испытания в семи подразделениях Сил обороны. Vyriy Industries собрала обратную связь от экипажей и учитывает ее в дальнейшем развитии платформы.

Параллельно команда работает над новыми конфигурациями. Она тестирует тепловизионные модули для ночной разведки и использования платформы в качестве носителя ретранслятора. Также компания готовит платформу к масштабированию производства и снабжению Силам обороны.