Разрабатывал крылатые ракеты и баллистику в РФ: СБУ сообщила о подозрении инженеру-предателю
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении инженеру-предателю Олегу Барсуку, который после побега из Украины в РФ стал главным разработчиком спутниковой навигации для ракетного вооружения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
По материалам дела, 61-летний фигурант ранее возглавлял лабораторию на одном из оборонных заводов в Черкасской области, но в 2009 году уволился и уехал в РФ.
После переезда в Москву Барсук согласился занять должность заместителя гендиректора конструкторского бюро "Навис", которое входит в перечень ведущих компаний военно-промышленного комплекса РФ.
На этой должности он руководит разработкой новых и модернизацией существующих навигационных систем GPS/GLONASS для крылатых и баллистических ракет.
По материалам дела, только в 2023 году под руководством Барсука было изготовлено почти 3200 спутниковых блоков, в частности для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".
В дальнейшем оккупанты использовали это оборудование для осуществления воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Соответствующие системы наведения есть также в ракетах Х-101, Х-59 и "Калибр".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Олегу Борсуку о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Производство ракет в РФ
Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 июня 2025 года Россия имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет различного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы".
Кроме того, Москва владеет тысячами ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов, сообщает украинская военная разведка (ГУР).
В то же время, мы писали, что российская армия может иметь в своем распоряжении около 500 баллистических ракет, которые достаточно сложно сбивать. Известно, что Россия ежемесячно производит почти 200 ракет различных типов. В частности, ежемесячно производят до 60 ракет "Искандер-М", до 20 - "Искандер-К", до 60 - крылатых ракет Х-101, а также до 10 модернизированных Х-32.
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