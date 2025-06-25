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Розробляв крилаті ракети та балістику у РФ: СБУ повідомила про підозру інженеру-зраднику

Середа 25 червня 2025 13:26
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Розробляв крилаті ракети та балістику у РФ: СБУ повідомила про підозру інженеру-зраднику Фото: СБУ повідомила про підозру інженеру-зраднику (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру інженеру-зраднику Олегу Борсуку, який після втечі з України до РФ став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За матеріалами справи, 61-річний фігурант раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів у Черкаській області, але у 2009 році звільнився та виїхав до РФ.

Після переїзду до Москви Борсук погодився зайняти посаду заступника гендиректора конструкторського бюро "Навіс", яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу РФ.

На цій посаді він керує розробкою нових та модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет.

За матеріалами справи, лише у 2023 році під керівництвом Борсука було виготовлено майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Надалі окупанти використовували це обладнання для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та "Калібр".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Олегу Борсуку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Виробництво ракет у РФ

Раніше повідомлялось, що станом на 15 червня 2025 року Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали".

Крім того, Москва володіє тисячами ударних безпілотників типу Shahed-136 та їхніх імітаторів, повідомляє українська воєнна розвідка (ГУР).

Водночас, ми писали, що російська армія може мати у своєму розпорядженні близько 500 балістичних ракет, які досить складно збивати. Відомо, що Росія щомісяця виробляє майже 200 ракет різних типів. Зокрема, щомісяця виробляють до 60 ракет "Іскандер-М", до 20 - "Іскандер-К", до 60 - крилатих ракет Х-101, а також до 10 модернізованих Х-32.

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Служба безпеки України Ракети
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