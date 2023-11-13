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Рассказал о фронте. Залужный переговорил с командующим армией США

Украина, Понедельник 13 ноября 2023 21:35
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Рассказал о фронте. Залужный переговорил с командующим армией США Фото: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный(Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. В частности обсудили ситуацию на украинском фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома ВСУ в Telegram.

Залужный отметил, что во время разговора он подробно рассказал об обстановке на фронте.

"Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая, - подчеркнул он.

Главнокомандующий также пояснил, что несмотря на напряженную ситуацию, Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

"С генералом Брауном также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПлА", - сказал Залужный.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ обсудил с командующим армии США вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска отразили 24 атаки противника на Марьинском направлении, наступают на Мелитопольском направлении.

Противовоздушная оборона уничтожила одну управляемую авиационную ракету Х-59. В частности, ВСУ продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Также добились незначительного усиления на левом берегу Херсонской области.

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