Украинские войска продолжили наступление в западной части Запорожской области: карты ISW

Украинские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная. Также ВСУ добились незначительного усиления на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

ISW сообщил, что российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная 12 ноября и подтвердили успехи. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 12 ноября, показывает, что российские войска продвинулись к позициям к западу от Сергеевки, подтверждая российские заявления о том, что российские войска захватили Сергеевку.

Российские СМИ утверждали, что 11 ноября российские войска продвинулись в районе Лимана Первого, Кисловки и Макеевки.

12 ноября украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки в районе Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Надии, Новоегоровки и Серебрянского лесничества.

Российский блогер также сообщил о продолжающихся боевых действиях вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Новоегоровки.

Начальник службы связи с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что российские войска продолжают наступательные операции на Купянском направлении, но перегруппировываются, поскольку российские войска не добились стратегических успехов за последний месяц боевых действий.

Другой российский военный блогер утверждал, что российские войска перехватили инициативу в районе Купянска и застали врасплох украинские силы, но с тех пор не смогли развить свои успехи на поле боя.

Украинские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная 12 ноября и незначительно продвинулись вперед. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 12 ноября, видно, как украинские войска очищают российские позиции к югу от Первомайского.

Российские военные представители заявили, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Синьковки, Загоруйковки и Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, украинские войска продолжали наземные атаки под Бахмутом 12 ноября, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский генштаб сообщил, что украинские войска продолжали проводить атаки к югу от Бахмута.

Министерство обороны России (МО) заявило, что подразделения российских войск отразили пять украинских атак в районе Клещиевки и Курдюмовки.

Российские войска продолжили ограниченные локальные наступательные операции в районе Бахмута 12 ноября, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский генштаб сообщил, что украинские войска отразили более 10 российских атак в районе Дубово-Васильевки, Хромового, Клещиевки и Андреевки.

Владимир Фитьо сообщил, что украинские войска также отразили российские атаки в районе Ивановского и что российские войска ведут активную оборону в районе Бахмута.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска активизировали попытки отбить ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении.

Российские блогеры утверждали, что российские войска вытеснили украинские войска с позиций близ Богдановки и Клещиевки и что российские войска окопались в Клещиевке.

Российский блогер заявил, что российские войска восстановили контроль над Береховским водохранилищем к северу от Бахмута.

ISW пишет, что российские войска продолжали наступательные операции вокруг Авдеевки 12 ноября, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. По словам Генштаба, украинские силы отразили более 18 российских атак вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.

11 и 12 ноября российские блогеры утверждали, что российские войска продолжали наступление в районе Степового, при этом некоторые блогеры утверждали, что российские войска достигли окраин населенного пункта, а другие утверждали, что российские войска удерживают позиции внутри населенного пункта.

Украинский Telegram-канал, освещающий тактическую ситуацию вокруг Авдеевки, 11 ноября заявил, что украинские войска вытеснили российских войск из Степового после того, как российские войска временно установили позиции в населенном пункте. ISW не наблюдал визуальных свидетельств того, что российские войска удерживают позиции на окраинах Степового или в самом населенном пункте.

Российские блогеры 11 и 12 ноября утверждали, что российские войска проводят массированные атаки к западу от Авдеевской свалки и вблизи Авдеевского коксохимического завода на севере Авдеевки.

Украинские войска провели недавние успешные контратаки вблизи Авдеевки и добились незначительных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 11 ноября, показывает, что украинские войска продвинулись к югу от Авдеевки в районе автомагистрали E50 (Донецк-Енакиево) 10 ноября.

Российский блогер 12 ноября заявил, что украинские силы контратаковали и восстановили контроль над ранее утраченными позициями в направлении Водяного на прошлой неделе.

По словам института, российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 12 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что украинские силы отразили более 22 российских атак вблизи Марьинки и Новомихайловки. Украинские войска не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак к западу и юго-западу от Донецка 12 ноября.

Украинские войска недавно добились незначительных успехов в западной части Донецкой области и, как сообщается, провели ограниченные наземные атаки 12 ноября. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 11 ноября, показывает, что украинские силы добились незначительных успехов к северо-востоку от Никольского.

Министерство обороны России заявило 12 ноября, что элементы Российской Восточной группировки войск отразили украинское наступление под Никольским.

ISW сообщил, что российские войска провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области 12 ноября, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

По словам Генштаба, российские войска безуспешно атаковали близ Угледара. Российские блогеры утверждали, что вблизи Угледара произошли позиционные бои и что российские войска не решаются приближаться к населенному пункту из-за тяжелых потерь, которые российские войска понесли в неудачных попытках захватить Угледар во время российской наступательной кампании зима-весна 2023 года

Российский военный блогер заявил, что российские войска пытались прорвать украинскую оборону под Никольским на прошлой неделе, но не уточнил результат.

"Южная ось"

По сообщениям ISW, украинские войска не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак в районе границы Донецкой и Запорожской областей 12 ноября.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей 12 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил о безуспешных российских наступлениях вблизи Золотой Нивы и Старомайорска.

Российские блогеры утверждали, что российские войска атаковали к югу от Великой Новоселки, включая безуспешные атаки под Старомайорском.

Российские СМИ заявили, что 11 ноября российские войска продвинулись в районе Старомайорска и Новодонецкого.

Российский батальон "Восток", который дислоцируется в районе границы Донецко-Запорожской области, заявил, что наблюдается высокая активность вдоль всей линии Урожайное-Старомихайловка и что соседние с ними российские войска перешли в наступление.

ISW сообщает, что украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 12 ноября и, как сообщается, продвинулись вперед.

Российские блогеры утверждали, что украинские силы незначительно продвинулись в районе Новопрокоповки и заняли позиции к северо-западу от Вербового.

Украинский военный обозреватель также сообщил, что украинские войска добились успеха к западу от Работино и выбили подразделения российской армии с позиций на тактических высотах в этом районе

Российские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 12 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 12 ноября, показывает, что российские войска добились незначительного усиления к северу от Копани.

Российские войска недавно отбили позиции в ранее утраченных траншеях между Работино и Новопрокоповкой.Об этом свидетельствуют видеозаписи с геолокацией.

Украинский генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Работино.

Российский блогер утверждал, что подразделение российской армии штурмует украинские позиции близ Пятихаток, хотя добровольческие батальоны действующие близ населенного пункта, утверждали, что никакой активности нет.

По словам ISW, украинские войска добились незначительного усиления на восточном (левом) берегу Херсонской области 12 ноября на фоне продолжающихся наземных операций.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 12 ноября, показывает, что украинские войска незначительно продвинулись дальше в Крынках.

Российские блогеры продолжали утверждать, что российские войска пытались и потерпели неудачу в вытеснении украинских войск из Крынков и что украинские войска проводят наступательные операции вблизи Поймы, Пищановки и Подступного.

Военные блогеры утверждали, что украинские войска перебросили дополнительный персонал в район Крынков и что украинские войска намерены перерезать российские линии материально-технического обеспечения и нанести удар по инфраструктуре, соединяющей российскую линию фронта с тыловыми районами в оккупированном Крыму, Херсонской области и Запорожской области.

Один из военных блогеров заявил, что украинские войска продвигаются к шоссе E58 Олешки-Каменка, и выразил обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российским позициям к югу от линии Пойма-Пищановка-Подступное.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска выделили относительно небольшое количество подразделений для защиты дороги Олешки-Новая Каховка и реагирования на украинские операции на восточном берегу, вероятно, для сохранения боевой мощи в рамках более широкой группировки войск "Днепр".

Российские войска 12 ноября нанесли авиационные и артиллерийские удары по правобережью Херсонской области.

Российский блогер опубликовал кадры, на которых элементы российской группировки войск "Днепр" наносят удар по украинскому складу боеприпасов на западном берегу Херсонской области.

Украинские источники сообщили, что 11 ноября российские войска нанесли ракетный удар по библиотеке имени Гончара в Херсоне.