Швеция не против передачи Украине САУ Archer. Их просил Зеленский

Премьер также отметил, что в прошлом году Украина не получила артиллерийские установки, потому что по его словам Archer не стоял на первом месте в списке желаний Украины. Однако на конференции "Народ и оборона" в Селене Кристерссон заявил, что артиллерийская система все же может оказаться в Украине.

"Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы сделать вклад с такой передовой системой оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь, как только мы ее закончим", - сказал премьер.