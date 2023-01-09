Швеция не против передачи Украине САУ Archer. Их просил Зеленский
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина может получить САУ Archer.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.
Премьер также отметил, что в прошлом году Украина не получила артиллерийские установки, потому что по его словам Archer не стоял на первом месте в списке желаний Украины. Однако на конференции "Народ и оборона" в Селене Кристерссон заявил, что артиллерийская система все же может оказаться в Украине.
"Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы сделать вклад с такой передовой системой оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь, как только мы ее закончим", - сказал премьер.
По словам Кристерссона, Archer остается главным приоритетом в помощи Украине со стороны Швеции.
Напомним, во время обращения к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону, Зеленский призвал передать ВСУ системы Archer и усилить возможности Украины в защите неба зенитно-ракетными комплексами RBS-98 и самолетами Gripen. Президент также призвал других западных лидеров поддержать Украину поставками ПВО.
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