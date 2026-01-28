RU

Расплата через 13 лет: во Львове задержали подозреваемого в убийстве крымского мэра

Иллюстративное фото: полиция задержала подозреваемого в преступлении 13-летней давности (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Правоохранители в среду, 28 января, задержали во Львове подозреваемого в убийстве поселкового головы Симеиза (Крым) Кирилла Костенко, которое было совершено в 2013 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Согласно данным следствия, подозреваемого удалось выследить после восстановления утраченных материалов уголовного производства. Правоохранители установили место пребывания фигуранта и задержали его во Львове.

Фото: подозреваемый в убийстве крымского мэра (gp.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Что известно об убийстве

Убийство произошло 26 февраля 2013 года в Симеизе и было одним из самых громких событий в Крыму. Нападавший заранее изучил график и маршрут поселкового головы, подготовил оружие и авто.

Костенко расстреляли в автомобиле из автомата прямо в общественном месте возле здания поселкового совета. После содеянного убийца сбежал и в течение длительного времени находился за пределами Украины.

Впоследствии неподалеку горы Кошка правоохранители нашли сожженный автомобиль ВАЗ, в салоне которого лежал поврежденный автомат. Основной версией следствия является профессиональная деятельность погибшего.

Дело расследуется по статье об умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

 

Напомним, контрразведка СБУ и ГБР разоблачили помощника лесничего госхозяйства на Харьковщине. Он вместе с оккупантами участвовал в расстреле авто украинских военных во время боев за Изюм в апреле 2022 года.

