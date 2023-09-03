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Распознает людей в 10 километрах: разведчики уничтожили российский комплекс "аванпост"

Воскресенье 03 сентября 2023 10:48
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Распознает людей в 10 километрах: разведчики уничтожили российский комплекс "аванпост" Фото: Распознает людей в 10 километрах: разведчики уничтожили российский комплекс "аванпост" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские разведчики уничтожили с помощью БпЛА российский наблюдательный комплекс "Аванпост".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

Как пишет ГУР, в России наблюдательный комплекс называют "надежным стражем границ".

"Такие комплексы агрессор использует для контроля над границей, территорией важных объектов и для ведения разведки. Оптика, которой оборудован "аванпост", позволяет распознавать человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное", - добавляет ГУР.

Отмечается, что наблюдательный пункт оборудован автономной системой питания, радиолокатором, ретрансляторами связи, а также сервером для фиксации данных.

Уничтоженный комплекс, как пояснили в ГУР, немного "мешал" Силам безопасности и обороны Украины на Северном направлении, в связи с чем его необходимо было уничтожить.

Потери России в войне

Согласно обновленным данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 сентября, наши воины ликвидировали еще 600 российских оккупантов. Также были уничтожены 5 танков и 22 артиллерийские системы.

Также разведчики недавно показали процесс уничтожения вражеской техники в Луганской области, вблизи Сватова.

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