На полі під Рівним виявили рожеві калюжі. ДСНС перевіряє походження

У Рівненській області на полі виявили калюжі з рожевим забарвленням. Рятувальники перевіряють їх походження.

"Рятувальники відреагували на повідомлення про те, що в полі недалеко від Рівного з'явилася вода з рожевим забарвленням. Підозрілі калюжі з рожевою рідиною в полі помітив напередодні, 22 липня, житель села Колоденка", - йдеться в повідомленні.

Голова місцевої ОТГ заявив, що було встановлено, один з сільськогосподарських виробників, під час обробки угідь залишив залишки рідини невстановленого походження.

"На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Проводиться збір проб ґрунту, повітря і самої речовини для проведення експрес-аналізів. Про результати буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Фото: На полі під Рівним виявили рожеві калюжі (facebook.com/MNS.GOV.UA)