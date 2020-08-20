Роздрібна торгівля в Україні відновилася після карантину

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в липні 2020 року зріс на 8,5% у порівнянні з липнем минулого року. У порівнянні з червнем поточного року зафіксовано зростання на 12,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в січні-липні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 4,2%, що істотне менше, ніж за перший квартал (10,6%).

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-червень 2020 року порівняно з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 12,1%), Запорізькій (на 11,4%) та Чернігівської (на 9,3%) областях.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у квітні 2020 року знизився на 14,9% у порівнянні з квітнем минулого року і на 23,0% у порівнянні з березнем.

Нагадаємо, у 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час, як у 2018 році - 53,2%, у 2017 році - 52,3%.

За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.