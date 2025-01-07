RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Разговоры о смене конституционного строя в Украине пока не ведутся, - ОП

Фото: заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова, Юрий Дощатов

Разговоры об изменении конституционного строя в Украине с парламентско-президентского на президентско-парламентское государство пока не ведутся.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая.

Как отметила Мудрая, после окончания военного положения нужно будет вносить очень много изменений в Конституцию Украины.

"Это однозначно открытый вопрос о внесении изменений в Конституцию. Собственно, разговоры об изменении конституционного строя пока не ведутся", - сказала заместитель главы ОП.

 

 

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаКонституция