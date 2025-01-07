Розмови про зміну конституційного ладу в Україні поки не ведуться, - ОП

Як зазначила Мудра, після закінчення воєнного стану потрібно буде вносити дуже багато змін до Конституції України.

"Це однозначно відкрите питання щодо внесення змін до Конституції. Власне, розмови про зміну конституційного ладу наразі не ведуться", - сказала заступниця глави ОП.