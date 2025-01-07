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Розмови про зміну конституційного ладу в Україні поки не ведуться, - ОП

Фото: заступниця глави Офісу президента України Ірина Мудра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова, Юрій Дощатов

Розмови про зміну конституційного ладу в Україні з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську державу наразі не ведуться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця глави Офісу президента України Ірина Мудра.

Як зазначила Мудра, після закінчення воєнного стану потрібно буде вносити дуже багато змін до Конституції України.

"Це однозначно відкрите питання щодо внесення змін до Конституції. Власне, розмови про зміну конституційного ладу наразі не ведуться", - сказала заступниця глави ОП.

 

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський відповів, чи піде на другий президентський термін.

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