Разговоры о смене конституционного строя в Украине пока не ведутся, - ОП
Фото: заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Разговоры об изменении конституционного строя в Украине с парламентско-президентского на президентско-парламентское государство пока не ведутся.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая.
Как отметила Мудрая, после окончания военного положения нужно будет вносить очень много изменений в Конституцию Украины.
"Это однозначно открытый вопрос о внесении изменений в Конституцию. Собственно, разговоры об изменении конституционного строя пока не ведутся", - сказала заместитель главы ОП.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок.
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