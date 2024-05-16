Разговоры о "гражданской войне". Что происходит в Словакии после покушения на Фицо

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Какое состояние Фицо

Пока состояние премьер-министра Словакии удалось стабилизировать, но оно все еще тяжелое, говорит представительница больницы в Банской Быстрице, где находится политик после покушения.

По словам директора медучреждения Мириам Лапуниковой, сейчас Фицо после тяжелой 5-часовой операции находится в отделении интенсивной терапии.

В свою очередь вице-премьер-министр, министр обороны Словакии Роберт Калиняк сказал, что сейчас проводятся процедуры, направленные на дальнейшее улучшение состояния премьера.

"К сожалению, состояние продолжает оставаться очень тяжелым из-за сложного характера ранений", - заявил Калиняк.

В то же время, издание Pravda пишет, что премьера Словакии ждет еще одна операция, но с его лечением могут возникнуть проблемы.

Что инкриминируют подозреваемому

Как сообщает агентство Tvnoviny.sk, 71-летнего мужчину, стрелявшему в Фицо, предъявили обвинение в покушении на убийство. За совершенное ему грозит заключение сроком от 25 лет до пожизненного. Предполагается, что он совершил преступление из-за мести и в отношении находящегося под защитой лица.

Мотивом, как говорят правоохранители, было несогласие с политикой нынешней власти и изменениями, которые она осуществила или планирует осуществить. Стрелок рассказал полиции, что планировал нападение несколько дней, но хотел лишь "нанести вред премьер-министру, а не убивать его". Известно, что оружие находилось у мужчины в законном владении более 30 лет.

Правоохранители установили, что пенсионер произвел пять выстрелов, из которых было три попадания. После покушения полицейские подробно обследовали место происшествия с помощью 3D-сканера. Также известно, что был произведен обыск в машине стрелка, где нашли его телефон. Затем автомобиль арестовали. Между тем, в Левице сотрудники полиции охраняли многоквартирный дом, где проживал стрелок вместе с женой.

Как реагирует Словакия

Примечательно, что глава МВД Словакии Шутай Эшток после покушения заявил, что страна "переживает самый плохой день своей демократии".

"Впервые за 31 год существования нашей демократической суверенной республики кто-то решил выразить политическое мнение не на выборах, а с оружием на улице. Для меня лично страшное разочарование в том, что наши совместные усилия принадлежать к цивилизованному миру самых развитых стран были напрасны", - заявил чиновник. .

Он также отметил, что сделает все, чтобы "покушение на не только премьер-министра, но и весь демократический истеблишмент был расследован как можно скорее", а также назвал нападение "большим предупреждением для всего общества".

Заметим, что после покушения на Фицо парламент Словакии решил ужесточить меры безопасности. В частности, будет усиленно охраняться парламентское здание.

Между тем, уже сегодня в 11:00 по местному времени (12:00 по киевскому) в Братиславе стартовало срочное заседание Совета безопасности и правительственное заседание в связи с покушением на премьера. Ожидается, что среди тем будут обсуждаться, в частности, усиленная защита министров. Уже сегодня некоторые чиновники пришли на рабочее место с усиленной охраной.

Кто сегодня будет вести заседание правительства, пока неизвестно. Но министр социальной политики Словакии Эрик Томаш предполагает, что это будет вице-премьер Роберт Калиняк.

"На пороге гражданской войны"

Как пишет Politico, выстрелами в Фицо было снято еще одно табу в Словакии, в которое до сих пор не верили. Сначала это было убийство 27-летнего журналиста-расследователя издания Aktualít Яна Куцяка и его девушки в 2018 году. А спустя шесть лет произошла попытка убийства действующего премьер-министра.

Издание отмечает, что Фицо, "при всей своей лево-популистской драме", в среду только выполнял свою работу, возглавляя заседание Кабинета министров в крохотном бывшем шахтерском городке Хандлова.

"Поскольку Фицо был доставлен вертолетом в соседнюю Банскую Быстрицу, а не в столицу Братиславы, из-за тяжести его ран политический истеблишмент казался замороженным. Кто был главным? Что происходило? Как это произошло?", - говорится в статье.

Журналисты отмечают, что касательно последнего вопроса, по крайней мере, в дебатах доминировал один ответ: "политическая поляризация".

Politico напоминает, что когда Фицо лежал на операционном столе в Банской Быстрице в критическом состоянии, СМИ опубликовали видео с предполагаемым стрелком, которого местные идентифицировали как "71-летнего писателя", на котором он сказал: "Я не согласен с политикой этого правительства", сославшись на репрессии против СМИ и судебной системы.

Параллельно активно начали распространяться гневные комментарии соцсетями, которые, как утверждают в полиции Словакии, поощряют вчерашнюю стрельбу и разжигают ненависть. Правоохранители заявили, что ведут мониторинг онлайн-платформ и готовы в случае необходимости реагировать.

"В связи с покушением на премьер-министра Словацкой Республики в социальных сетях появились серьезные проявления ненависти, нетерпимости, серьезные призывы к эскалации насилия и много непроверенной информации о нападении. Полиция оценивает эти сообщения, и если они соответствуют составу преступления или проступка, мы будем принимать меры", - говорится на Facebook-странице полиции Словацкой Республики.

В свою очередь, на пресс-конференции после нападения министр внутренних дел страны призвал прекратить насильственный язык и атаки в социальных сетях, которые стали определяющими для словацкой политики в эпоху Фицо.

"Я хочу обратиться к общественности, к журналистам и ко всем политикам, чтобы они перестали распространять ненависть. Мы стоим на пороге гражданской войны", - сказал он.

Предыстория

Напомним, что нападение на премьер-министра Словакии произошло у Гандлова в среду, 15 мая. По словам очевидцев, Роберт Фицо подошел к местным жителям после заседания правительства, после чего раздались несколько выстрелов и премьер упал на землю. Известно, что ранения серьезны: одна пуля попала в живот, другая задела суставы. Фицо после покушения доставили в больницу вертолетом в ближайшую больницу города Банская Быстрица, где провели экстренную 5-часовую операцию. Пока его состояние стабилизировали, но оно все еще оценивается как тяжелое.

Что касается нападающего, то, как идентифицировали СМИ, им якобы является 71-летний поэт и писатель Юрай Цинтула из города Левице, ранее работавший охранником торгового центра. На допросе он заявил, что не согласен с политикой Фицо, а сын пенсионера рассказал, что тот никогда не говорил о намерении убить главу правительства и не состоял на психиатрическом учете. Нападающему предъявили обвинение в покушении на убийство.