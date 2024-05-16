Разговоры о "гражданской войне". Что происходит в Словакии после покушения на Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого вчера совершили покушение, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. В правительстве страны успели назвать нападение "политически мотивированным" и говорят, что "страна на пороге гражданской войны".
О том, что происходит в Словакии после покушения на Фицо, собрало РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались Facebook-страницы полиции Словацкой Республики и Национального совета, местные СМИ Tvnoviny.sk, Aktuality и Ta3, Pravda, а также издания Politico и CNN.
Пока состояние премьер-министра Словакии удалось стабилизировать, но оно все еще тяжелое, говорит представительница больницы в Банской Быстрице, где находится политик после покушения.
По словам директора медучреждения Мириам Лапуниковой, сейчас Фицо после тяжелой 5-часовой операции находится в отделении интенсивной терапии.
В свою очередь вице-премьер-министр, министр обороны Словакии Роберт Калиняк сказал, что сейчас проводятся процедуры, направленные на дальнейшее улучшение состояния премьера.
"К сожалению, состояние продолжает оставаться очень тяжелым из-за сложного характера ранений", - заявил Калиняк.
В то же время, издание Pravda пишет, что премьера Словакии ждет еще одна операция, но с его лечением могут возникнуть проблемы.
Как сообщает агентство Tvnoviny.sk, 71-летнего мужчину, стрелявшему в Фицо, предъявили обвинение в покушении на убийство. За совершенное ему грозит заключение сроком от 25 лет до пожизненного. Предполагается, что он совершил преступление из-за мести и в отношении находящегося под защитой лица.
Мотивом, как говорят правоохранители, было несогласие с политикой нынешней власти и изменениями, которые она осуществила или планирует осуществить. Стрелок рассказал полиции, что планировал нападение несколько дней, но хотел лишь "нанести вред премьер-министру, а не убивать его". Известно, что оружие находилось у мужчины в законном владении более 30 лет.
Правоохранители установили, что пенсионер произвел пять выстрелов, из которых было три попадания. После покушения полицейские подробно обследовали место происшествия с помощью 3D-сканера. Также известно, что был произведен обыск в машине стрелка, где нашли его телефон. Затем автомобиль арестовали. Между тем, в Левице сотрудники полиции охраняли многоквартирный дом, где проживал стрелок вместе с женой.
Примечательно, что глава МВД Словакии Шутай Эшток после покушения заявил, что страна "переживает самый плохой день своей демократии".
"Впервые за 31 год существования нашей демократической суверенной республики кто-то решил выразить политическое мнение не на выборах, а с оружием на улице. Для меня лично страшное разочарование в том, что наши совместные усилия принадлежать к цивилизованному миру самых развитых стран были напрасны", - заявил чиновник. .
Он также отметил, что сделает все, чтобы "покушение на не только премьер-министра, но и весь демократический истеблишмент был расследован как можно скорее", а также назвал нападение "большим предупреждением для всего общества".
Заметим, что после покушения на Фицо парламент Словакии решил ужесточить меры безопасности. В частности, будет усиленно охраняться парламентское здание.
Между тем, уже сегодня в 11:00 по местному времени (12:00 по киевскому) в Братиславе стартовало срочное заседание Совета безопасности и правительственное заседание в связи с покушением на премьера. Ожидается, что среди тем будут обсуждаться, в частности, усиленная защита министров. Уже сегодня некоторые чиновники пришли на рабочее место с усиленной охраной.
Кто сегодня будет вести заседание правительства, пока неизвестно. Но министр социальной политики Словакии Эрик Томаш предполагает, что это будет вице-премьер Роберт Калиняк.
Как пишет Politico, выстрелами в Фицо было снято еще одно табу в Словакии, в которое до сих пор не верили. Сначала это было убийство 27-летнего журналиста-расследователя издания Aktualít Яна Куцяка и его девушки в 2018 году. А спустя шесть лет произошла попытка убийства действующего премьер-министра.
Издание отмечает, что Фицо, "при всей своей лево-популистской драме", в среду только выполнял свою работу, возглавляя заседание Кабинета министров в крохотном бывшем шахтерском городке Хандлова.
"Поскольку Фицо был доставлен вертолетом в соседнюю Банскую Быстрицу, а не в столицу Братиславы, из-за тяжести его ран политический истеблишмент казался замороженным. Кто был главным? Что происходило? Как это произошло?", - говорится в статье.
Журналисты отмечают, что касательно последнего вопроса, по крайней мере, в дебатах доминировал один ответ: "политическая поляризация".
Politico напоминает, что когда Фицо лежал на операционном столе в Банской Быстрице в критическом состоянии, СМИ опубликовали видео с предполагаемым стрелком, которого местные идентифицировали как "71-летнего писателя", на котором он сказал: "Я не согласен с политикой этого правительства", сославшись на репрессии против СМИ и судебной системы.
Параллельно активно начали распространяться гневные комментарии соцсетями, которые, как утверждают в полиции Словакии, поощряют вчерашнюю стрельбу и разжигают ненависть. Правоохранители заявили, что ведут мониторинг онлайн-платформ и готовы в случае необходимости реагировать.
"В связи с покушением на премьер-министра Словацкой Республики в социальных сетях появились серьезные проявления ненависти, нетерпимости, серьезные призывы к эскалации насилия и много непроверенной информации о нападении. Полиция оценивает эти сообщения, и если они соответствуют составу преступления или проступка, мы будем принимать меры", - говорится на Facebook-странице полиции Словацкой Республики.
В свою очередь, на пресс-конференции после нападения министр внутренних дел страны призвал прекратить насильственный язык и атаки в социальных сетях, которые стали определяющими для словацкой политики в эпоху Фицо.
"Я хочу обратиться к общественности, к журналистам и ко всем политикам, чтобы они перестали распространять ненависть. Мы стоим на пороге гражданской войны", - сказал он.
Напомним, что нападение на премьер-министра Словакии произошло у Гандлова в среду, 15 мая. По словам очевидцев, Роберт Фицо подошел к местным жителям после заседания правительства, после чего раздались несколько выстрелов и премьер упал на землю. Известно, что ранения серьезны: одна пуля попала в живот, другая задела суставы. Фицо после покушения доставили в больницу вертолетом в ближайшую больницу города Банская Быстрица, где провели экстренную 5-часовую операцию. Пока его состояние стабилизировали, но оно все еще оценивается как тяжелое.
Что касается нападающего, то, как идентифицировали СМИ, им якобы является 71-летний поэт и писатель Юрай Цинтула из города Левице, ранее работавший охранником торгового центра. На допросе он заявил, что не согласен с политикой Фицо, а сын пенсионера рассказал, что тот никогда не говорил о намерении убить главу правительства и не состоял на психиатрическом учете. Нападающему предъявили обвинение в покушении на убийство.
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