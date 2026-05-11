Разговор Зеленского и Путина не состоится, как "гром среди ясного неба", - Буданов

Комментируя заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, Буданов сперва пошутил, что между воюющими странами нет прямой телефонной связи.

"Такие звонки по мобильному телефону не осуществляются", - добавил он.

В то же время глава Офиса президента подчеркнул, что Украина не отказывается от возможности переговоров.

"Если говорить серьезно, то если Российская Федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова", - заявил Буданов.

Он подчеркнул, что официальная позиция Киева остается неизменной - Украина выступает за завершение войны и достижение мира.

"Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями - мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира - это не слабость, а доказательство здравого смысла", - отметил глава ОП.

Буданов также прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, она остается "стабильной", как и сам российский режим.

"Но в этом мире нет ничего вечного", - добавил он.