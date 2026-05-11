Разговор Зеленского и Путина не состоится, как "гром среди ясного неба", - Буданов

18:22 11.05.2026 Пн
2 мин
При каких условиях Украина действительно пойдет на диалог с РФ?
aimg Мария Науменко
Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, если Москва действительно настроена на диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Читайте также: У Зеленского рассказали, какой сигнал Фицо повез Путину

Комментируя заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, Буданов сперва пошутил, что между воюющими странами нет прямой телефонной связи.

"Такие звонки по мобильному телефону не осуществляются", - добавил он.

В то же время глава Офиса президента подчеркнул, что Украина не отказывается от возможности переговоров.

"Если говорить серьезно, то если Российская Федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова", - заявил Буданов.

Он подчеркнул, что официальная позиция Киева остается неизменной - Украина выступает за завершение войны и достижение мира.

"Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями - мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира - это не слабость, а доказательство здравого смысла", - отметил глава ОП.

Буданов также прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, она остается "стабильной", как и сам российский режим.

"Но в этом мире нет ничего вечного", - добавил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Москву заявил, что передал Владимиру Путину слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече "в любом формате".

По словам Фицо, в ответ российский диктатор заявил, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен сам позвонить в Кремль. Словацкий премьер также выступил за продолжение дипломатических контактов между ЕС и Россией.

