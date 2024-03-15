Размещение западных войск в Украине может привести к Третьей мировой, - глава МИД Италии

"Я не думаю, что НАТО следует входить в Украину", - заявил он комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину.

По словам министра, он надеется, что французских военных не будут направлять для помощи в войне с Россией.

"Вступить в войну с Россией - значит создавать риск Третьей мировой войны", - уточнил Таяни.

Заявления Макрона

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что его страна может перебросить своих военных в Украину в случае, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Вчера, 14 марта, Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он отметил, что такой вариант не исключают.