Размер пенсии можно увеличить в 1,5 раза: как именно

В Украине есть стимулы для того, чтобы люди уходили на пенсию позже. За каждый год работы после срока выхода пенсия увеличивается на 6%, а через шесть лет она вырастет на 54%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Согласно пенсионному законодательству, каждый человек имеет право на выбор получения пенсии по возрасту. Он может решить самостоятельно, когда это делать, учитывая свои пожелания и обстоятельства.
Те, кто уже имеют право на пенсию, но хотят продолжать работать и получать пенсию позже, могут получить пенсию с учетом их страхового стажа на момент обращения за пенсией.
При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:
То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию - 12% (0,5 х 24).
А вот отсрочка на шесть лет (это – 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).
Пенсия увеличивается только за полнолуние работы, а за неполный месяц это не учитывается.
Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 гривен или на 8,7%.
Повышение пенсионного возраста одобряют всего 7% граждан. На вопрос "До какого возраста вы готовы работать?" 29% украинцев ответили, что до 60 лет, 12% – готовы работать до 61-65 лет, 3% – до 66-70 лет и 15% – до 50-59 лет. При этом 20% ответили, что вообще не могут или не готовы работать.