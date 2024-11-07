Розмір пенсії можна збільшити у 1,5 раза: як саме

Згідно із пенсійним законодавством, кожна людина має право на вибір щодо отримання пенсії за віком. Вона може вирішити самостійно, коли це робити, враховуючи свої побажання та обставини.

Ті, хто вже мають право на пенсію, але хочуть продовжувати працювати та отримувати пенсію пізніше, можуть отримати пенсію з урахуванням їхнього страхового стажу на момент звернення за пенсією.

При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується:

на 0,5% - за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75% - за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Тобто, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12), за два роки пізнішого виходу на пенсію - 12% (0,5 х 24).

А от відстрочка на шість років (це - 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72 х 0,75).

Пенсія збільшується тільки за повні місяці роботи, а за неповний місяць це не враховується.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7%.

Підвищення пенсійного віку схвалюють лише 7% громадян. На питання "До якого віку ви готові працювати?" 29% українців відповіли, що до 60 років, 12% - готові працювати до 61-65 років, 3% - до 66-70 років і 15% - до 50-59 років. При цьому 20% відповіли, що взагалі не можуть або не готові працювати.